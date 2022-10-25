В россии пройдут учения по эвакуации кремля, госдумы и правительства: озвучена причина

Силовики будут отрабатывать предотвращение террористических угроз, устранение возгораний, задержание потенциальных преступников, эвакуацию и оказание первой помощи пострадавшим.

В москве* проведут трехдневные учения федеральной службы безопасности по предотвращению угроз высших органов правительства — администрации президента, совета федерации, госдумы и кабинета министров.

Об этом сообщает портал InternetUA.

Отмечается, что тактико-специальные учения пройдут в зданиях, где работают администрация президента, правительство и парламентарии.

«Силовики будут отрабатывать предотвращение террористических угроз, касающихся чиновников и депутатов, устранение возгораний, задержание потенциальных преступников, эвакуацию и оказание первой помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.

Планируется проводить учения с привлечением правоохранительных органов и спецслужб рф.

Согласно сообщению, подобные обучения проходили и в прошлом году – в период с 9 по 11 ноября. Именно во время таких учений в 2018 году над кремлем были замечены вертолеты.

Как сообщал Курсор, в россии в белгородской области, граничащей с Украиной, начали возводить оборонную линию. Речь идет о противотанковых сооружениях, монтирующихся вдоль границы.

Линию обороны возводят в нескольких километрах от границы. Линия обороны будет тянуться на сотни километров. На видео можно увидеть, как россияне монтируют противотанковые постройки.

В свою очередь, возведение линии обороны подтвердил белгородский губернатор вячеслав гладков в своем Telegram.

«В районах белгородской области приступили к установке защитных сооружений», – говорится в сообщении.

Также Курсор информировал о том, в городе шебекино белгородской области горел крупный лакокрасочный завод.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.