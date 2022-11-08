В россии разбился вертолет Ми-2: детали происшествия

Сообщается, что вертолет выполнял санитарный рейс и на его борту находилось 5 человек.

Во вторник, 8 ноября, в костромской области российской федерации* разбился многоцелевой вертолет Ми-2. В результате происшествия один человек погиб.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Известно, что воздушное судно выполняло санитарный рейс, на его борту находилось 5 человек. Автокатастрофу уже подтвердили представители российского МЧС, но причина падения вертолета пока неизвестна.

В экстренных службах сообщили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четыре получили травмы различной степени тяжести.

Губернатор костромской области Сергей Ситников уточнил, что во время аварийной посадки вертолета погиб пациент, а двое фельдшеров и двое пилотов получили травмы.

Пожара после падения Ми-2 якобы не было. Вертолет забирал пациента из города Шарья, чтобы доставить в медицинское учреждение.

«Курсор» писал ранее, что в псковской области российской федерации на территории военного аэродрома в результате взрыва повреждены два ударных вертолета Ка-52. Вертолеты были временно непригодны для эксплуатации — они находились на ремонте.

Еще мы писали, что украинские военные на Донбассе уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», стоимость которого оценивают в 16 миллионов долларов.