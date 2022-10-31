На одном из аэродромов рф произошел взрыв: повреждены ударные вертолеты

В псковской области российской федерации* на территории военного аэродрома в результате взрыва повреждены два ударных вертолета Ка-52.

Боевые машины находились на территории воинской части, которая расположена недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были временно непригодны для эксплуатации — они находились на ремонте.

Отмечается, что около 22:00 30 октября военнослужащие части услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов. Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало в радиусе 200 метров. О причинах взрыва Ка-52 не сообщается.

«Курсор» писал ранее, что Воздушные силы Украины снова уничтожили российский вертолет Ка-52. На одном из направлений ведения боевых действий расчет зенитно-ракетного комплекса оперативно зафиксировал вражескую цель.

Еще мы писали, что зенитчики 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Сухопутных войск ВСУ показали, как сбили российский вертолет Ми-8.

Напомним, что российские военные продолжают терять личный состав и технику в Херсонской области. ВСУ эффективно уничтожают врага при освобождении региона. Украинские бойцы показали, как сбили ударный вертолет рф Ка-52.

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