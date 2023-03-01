В россии решили запретить сериалы Зеленского

В госдуме рф считают, что доходы от демонстрации такого развлекательного контента идут на финансирование Вооруженных сил Украины.

В госдуме рф* спустя год после начала полномасштабной войны решили запретить украинские сериалы. Речь идет о «Сватах», «Слуге народа», «Папике» и других. Под запрет также может попасть развлекательное тревел-шоу «Орел и решка».

Об этом сообщает портал ua.news со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что автором соответствующей идеи стал депутат госдумы дмитрий гусев.

«Доходы от демонстрации такого развлекательного контента идут на финансирование Вооруженных сил Украины через налоги и добровольные пожертвования, позволяющие отдельным гражданам Украины проводить антироссийскую политику. Права на указанный развлекательный контент принадлежат гражданам Украины», — считает российский политик.

Как сообщал Курсор, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.

Курсор писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.