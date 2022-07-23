В россии родственники погибшего оккупанта судятся из-за выплат

В Волгоградской области родственники солдата российской армии, убитого в Украине, судятся друг с другом из-за денег, выплаченных за его смерть.
Как сообщается, мать погибшего Сергея Семенова обвинила его биологического отца в том, что он получил средства за смерть сына, не имея на это права.
Как это часто бывает в россии*, отец ушел из семьи 20 лет назад, сильно пил. И вспомнил о сыне только тогда, когда пришла выплата. Более того, он не только вспомнил, но и получил деньги и не собирается их отдавать.
Как рассказал убитый горем свекор, их жизнь закончилась со смертью внука.
«Наша жизнь закончилась со смертью Сергея. Сегодня его отец собрал всех местных пьяниц с района и спаивает их. Хвастается, что его сын — герой», — сказала женщина.
«Курсор» писал ранее, что эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) выступили с докладом по применению армией рф противокорабельных крылатых ракет типов Х-22 и Х-32 из бомбардировщиков Ту-22М3 по наземным целям в Украине.
Еще мы писали, что генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, как можно защититься от российских ракет.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!