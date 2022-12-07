В россии суд обязал мужчину финансировать армию Украины – СМИ

Россиянин апеллировал к тому, что это финансирование «террористов», но суд не прислушался к его доводам.

В Мурманске (*россия) областной суд обязал местного жителя продолжать выплачивать деньги воинской части ВСУ в Виннице (Украина).

Об этом сообщает «СеверПост».

В прошлом житель Мурманска служил в западном украинском городе Винница, но в 1990-е годы был признан виновным в халатности, которая привела к хищению нефтепродуктов в военной части, и оштрафован на «внушительную сумму».

В 2002 году представители винницкой военной части обратились в Мурманский суд и потребовали в соответствии с Минской конвенцией обязать россиянина выплатить украинской армии 674 242 рубля. По решению суда с банковского счета россиянина каждый месяц снимали деньги и отправляли в Украину.

В 2019 году украинские военные перестали получать средства от мурманчанина. Тогда мурманчанин россиянин обратился в суд с требованием касаемо закрытия исполнительного производства, но ему отказали.

После 24 февраля, когда армия оккупантов вторглась в Украину, мужчина и его адвокат Яна Котловская опять обратились в суд с требованием прекратить исполнительное производство и вернуть россиянину уже отправленные в Винницу 175 тысяч рублей. Свою аргументацию житель Мурманска построил на том, что теперь передача денег является финансированием ВСУ, и дополнительно сослался на законы о борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Однако этой осенью суд отказал мужчине, вновь ссылаясь на Минскую конвенцию. Сторону суда также занял банковский представитель. По информации журналистов, деньги до сих пор списывают со счета россиянина и передаются ВСУ.

«То есть, теоретически, мурманчанин финансирует ВСУ, но, как его успокоили в суде, состава преступления в его действиях нет, поскольку так поступать ему велит закон», — сказала адвокат Котловская.

Теперь дело россиянина рассмотрит Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Проведение заседания запланировано на 20 декабря.

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