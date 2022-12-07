Россия готовится к проведению новой волны мобилизации — ISW

Эксперты заявили, что кремль* может еще больше подорвать свой авторитет, если объявит о мобилизации.

По словам аналитиков американского института, президент рф владимир путин, вероятно, намерен объявить о новой волне мобилизации на войну в Украине. Однако, по их мнению, это не спасет российскую армию

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что пресс-секретарь кремля дмитрий песков назвал все эти сообщения о новой мобилизации «провокациями» и призвал их игнорировать. Аналитики заявили, что это заявление, вероятно, направлено на дискредитацию влияния как российской оппозиции, так и источников, которые узнали о планах по мобилизации.

Также минобороны рф и президент игнорируют «провокационные сообщения», опубликованные в социальных сетях, таких как Telegram, относительно второй волны мобилизации. Они добавили, что кремль, вероятно, отходит от ограниченных возникающих о войне, которые он использует, чтобы уменьшить подверженность широкой распространенности по поводу войны.

ISW ранее сообщал, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать неправдоподобные теории об украинской наземной угрозе территории рф. Московские должностные лица даже расклеили по всему городу рекламу спецопераций, которые ранее ISW наблюдала только в отдаленных городах и определенных пунктах летом 2022 года в разгаре российских, отобранных по набору добровольцев.

Аналитики добавили, что кремль рискует еще больше подорвать свой авторитет, объявив о мобилизации, которая была предсказана неофициальными источниками, но не обсуждалась чрезвычайных ситуаций. Решение путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже объявить официальное объявление войны в Украине не устранит неотъемлемые ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе.

Отмечается, что минобороны рф может одновременно обучать только около 130 000 призывников в течение двухгодичного цикла призыва в мирное время. Для того, чтобы квалифицированно подготовить новых призывников, необходимо потратить минимум три месяца. Поэтому успех мобилизации зависит от способности командования российской армии инвестировать время и ресурсы в свой персонал. Впрочем, долгосрочного стратегического планирования у россиян нет.

Ранее Курсор писал, что у Владимира Зеленского рассказали, чем для рф закончится война в Украине. Советник руководителя Офиса президента назвал единственные результаты «спецоперации».

Курсор сообщал, что Служба безопасности Украины перехватила телефон разговор военного из рф о сокрытии российским командованием причин гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации.

Еще мы писали, что наступление войск рф вокруг Бахмута, несмотря на значительные потери россиян, может указывать на то, что взятие Бахмута стало, прежде всего, символической политической целью для россии.

Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.