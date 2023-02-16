Погибшей под колесами поезда в Тель-Авиве женщина оказалась репатрианткой из Украины

Женщиной, которую насмерть раздавил поезд в Тель-Авиве, была родом Украины. В Израиль она репатриировалась 16 лет назад и все это проживала в Акко.

Об этом сообщает Walla.

Мать погибшей 42-летней Александры рассказала, что на перроне вокзала у нее произошел приступ. По ее словам, дочь чувствовала недомогание, но вопреки этому решила поехать в гости к другу в Рамат-Ган.

«Она сказала, что вернется пораньше, потому что надо убраться в квартире. Поехала, чтобы помочь пожилому человеку… Я точно не знаю, что произошло. Мне сказали, что у нее случился припадок. Не понимаю, почему ей не помогли», — рассказала она.

Женщина сообщила, что последние две недели перед смертью Александру беспокоили боль в мышцах, слабость, головокружение. Мать отговаривала ее от поездки и просила сходить к врачу. К сожалению, сделать женщина успела только анализ крови.

Погибшая Александра репатриировалась в Израиль из Запорожья 16 лет назад. Сначла она проживала в Рамат-Гане, работала там охранником в бизнес-центре. Позже женщина была вынуждена переехать в Акко, чтобы ухаживать за пожилой матерью.

«Александра работала по уходу за пожилыми людьми. Мать Надежда рассказала, что ее дочь была очень отзывчивой, всегда помогала членам семьи, друзьям, знакомым и особенно старикам», — говорится в сообщении.

У погибшей Александры помимо матери осталась 18-летняя дочь, которая проживает вместе с тетей в Украине. Также у женщины есть брат — он служит в ВВС.

Трагедия произошла на железнодорожной станции «Савидор мерказ» в Тель-Авиве 16 февраля. Женщине стало плохо, она упала прямо под колеса поезда. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Полиция начала расследование по делу — предполагается, что машинист не остановил поезд, поскольку мог не увидеть падающего человека.