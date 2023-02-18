В россии военкоматы получили доступ к личной информации военнообязанных

В базу с информацией попадут сведения о номерах телефонов и адресах электронной почты, местах регистрации, водительских правах, недвижимости и авто военнообязанных.

У российских военкоматов появится исчерпывающая база данных военнообязанных, которая поможет закрывать бегущим от мобилизации выезд из страны.

Об этом сообщает портал Медуза.

По информации СМИ, власти рф* собирают базу с информацией о военнообязанных, в которую попадут, в частности, сведения о номерах телефонов и адресах электронной почты, местах регистрации, водительских правах, недвижимости и авто военнообязанных.

Также военкоматы получат доступ к информации о работе, семье, состоянии здоровья и судебной истории военнообязанных.

«Мобилизация показала, что данные в военкоматах в лучшем случае актуальны на треть. … По задумке властей, цифровизация военкоматов и обогащение баз дополнительными данными при повторной мобилизации поможет избежать хаоса первой волны, когда повестки приходили тяжело больным, многодетным, студентам и умершим», — пишет издание.

Кроме того, с помощью новой базы властям россии будет проще закрыть «уклонистам» выезд из страны.

«Формально база военнообязанных заработает в 2024 г, однако тестовая версия уже готова и опробовать ее могут уже этой весной, если кремль решится объявить новую волну мобилизации», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, патриотическая группа «вдов российских солдат» призвала владимира путина отдать приказ о широкомасштабной мобилизации миллионов мужчин и закрыть границы для обеспечения победы в войне против Украины.

Ранее Курсор писал о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!