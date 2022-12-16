В россии вынесли первые приговоры за дезертирство во время мобилизации

В сентябре президент рф путин подписал закон об ужесточении наказания за преступления в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта, а также о введении уголовного наказания за добровольную сдачу в плен и мародерство.

Российские суды начали выносить приговоры по новым статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части в период мобилизации и ведения боевых действий.

Об этом сообщает портал Медиазона.

Так, в настоящее время по этим статьям вынесены три приговора: один, за дезертирство, – в мурманске*, и два за самовольное оставление части – в великом новгороде и солнечногорске.

Отмечается, что 14 декабря мурманский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему максиму малышеву – он обвинялся не только в дезертирстве в период мобилизации, но и покушении на незаконное пересечение границы. Текст приговора на сайте суда не опубликован, а в суде отказались сообщить детали приговора, сославшись на то, что процесс проходил в закрытом режиме.

До этого, 7 декабря, солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о самовольном оставлении части военнослужащему алексею созонову. Ему, как уточнил адвокат осужденного, присудили четыре года лишения свободы условно.

Днем ранее великоновгородский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего данилу иванова к пяти годам лишения свободы условно. Его адвокат сообщил, что его подзащитный самовольно оставил воинскую часть в белгородской области еще в конце апреля, а затем добровольно вернулся в ее расположение 26 сентября, после объявления в россии «частичной» мобилизации. Адвокат отказался уточнять, участвовал ли иванов в боях в Украине перед побегом.

Как сообщал Курсор, по состоянию на конец октября в россии до сих пор не было указа об окончании мобилизации, несмотря на заявления чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков.

На вопрос, может ли минобороны направить новые мобилизационные задачи в регионы, то есть возобновить призыв по мобилизации, он ответил: «В этом случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!