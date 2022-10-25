В россии взорвался завод: есть погибшие

В российском городе волгоград* произошел взрыв на заводе.

Об этом сообщают российские СМИ.

На данный момент сообщается об одном погибшем и трех раненых.

Отмечается, что взрыв и пожар произошел на промышленном предприятии в красноармейской районе волгограда. По данным российского мчс, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

«В связи с ЧП прокуратура инициировала проверку», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, помещения двух редакций пропагандистского холдинга «ЗаМедиа», который работает на временно оккупированных украинских территориях, получили повреждения в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе. По данным российских информационных агентств, пострадали пятеро, среди них есть работники СМИ.

«Пострадали сразу две редакции медиахолдинга: это редакция «ЗаРадио» и редакция еще пока не открытого интернета-портала. (ВСУ – ред.) знают, что мы скоро откроемся и будем их разоблачать», — говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале «ЗаТВ».

Также Курсор информировал о том, что 15 октября во временно оккупированном Крыму снова были слышны звуки взрывов. В то же время так называемый «губернатор» Севастополя михаил развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что это системы противовоздушной обороны работают в Казачьей Бухте в тренировочном режиме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!