В украинском Мелитополе подорвали холдинг российских пропагандистов

По данным российских информационных агентств, пострадали пять человек, среди них есть работники СМИ.

Помещения двух редакций пропагандистского холдинга «ЗаМедиа», который работает на временно оккупированных территориях, получили повреждения в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе.

По данным российских информационных агентств, пострадали пятеро, среди них есть работники СМИ, сообщает ВВС.

«Пострадали сразу две редакции медиахолдинга: это редакция «ЗаРадио» и редакция еще пока не открытого интернета-портала. (ВСУ – ред.) знают, что мы скоро откроемся и будем их разоблачать», — говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале «ЗаТВ».

«ЗаМедиа» — одно из пропагандистских СМИ, созданных в регионах Украины после оккупации российскими военными вместо отключенных украинских телеканалов. Обычно эти медиа показывают российскую оккупацию в южных регионах Украины как «освобождение», а российские силы — как «защитников», которые якобы борются с нацизмом.

Вскоре после взрыва холдинг, в том числе и радио, возобновил работу, сообщил гендиректор компании, руководитель «Запорожского регионального отделения» союза журналистов россии* Вадим Кучер.

«Нас не запугать! Мы журналисты! Мы за правду!» — сказал он в видеообращении, которое распространяют российские Telegram-каналы.

На видео видны разбитые окна, поврежденные стены и столы.

В то же время оккупационные власти Запорожской области утверждают, что у здания взорвалось самодельное устройство, заложенное в автомобиле.

При этом мэр Мелитополя Иван Федоров утверждает, что в помещениях, возле которых произошел взрыв, размещаются российские силовики, в частности представители фсб.

Как сообщал Курсор, ведущий российского пропагандистского телеканала russia today (rt) антон красовский* призывает к убийству украинских детей.

Также Курсор информировал о том, что россияне массово отказываются ехать воевать в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!