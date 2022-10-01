В россии за мобилизованных мужчин расплачиваются баранами

Повестки в россии* уже вручают прямо на рабочих местах, не давая мужчинам возможности даже собраться.
Кроме того, потенциальных новобранцев задерживают в московском метро, информирует FreeДОМ.
«На заводе «Металлург» просто закрыли входы и выходы, выдали повестки по квоте, дали два часа на сборы и увезли людей. Похожая ситуация на Куйбышевском НПЗ. Оттуда тоже мобилизовали людей на рабочих местах”, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Протокол. Самара».
Также к мобилизации россиян привлекают и в госучреждениях.
«Московские многофункциональные центры получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет независимо от того, имеют они право на отсрочку или нет», — пишет СМИ.
Отмечается, что дополнительной мотивацией пополнить ряды новобранцев должны стать уголь и бараны. Так, в тыве «рогатых» выдают за каждого мобилизованного члена семьи. Чем больше призывников — тем больше баранов. Такую поддержку местные власти назвали первоочередной.
«Администрации муниципальных районов приступили к выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузке угля. Совместными усилиями власти и активных жителей родные и близкие военнослужащих и они сами должны почувствовать, что не останутся наедине с житейскими проблемами», — сообщается на официальном портале республики тыва.
Как сообщал Курсор, россияне, прибывшие в Израиль после мобилизации, сталкиваются с трудностями.
Еще мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!