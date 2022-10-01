Россияне, прибывшие в Израиль после мобилизации, сталкиваются с трудностями — СМИ

“Подозрительными” для пограничников могут выглядеть не имеющие права на репатриацию родственники израильтян, особенно безработные и не имеющие собственности в россии, а также туристы, прилетевшие в Израиль с билетом в один конец.

Около 6 500 граждан россии* прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели иммиграционные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.

После того, как воздушное сообщение между россией и большинством западных стран было остановлено из-за ее вторжения в Украину, Израиль оставался одним из немногих ближайших пунктов назначения для тех, кто спасался от принудительного призыва в армию.

Об этом говорится в материале Haaretz.

Отмечается, что пока МИД пытается помочь израильтянам, которые бегут из россии, опасаясь призыва и которых не пускают в соседнюю Эстонию, в аэропорту Бен-Гурион граждан рф ожидает аналогичный прием: отказ во въезде и угроза депортации.

«Их выслали обратно в страну, где им угрожает принудительная мобилизация и отправка на преступную войну», — говорится в статье.

В то же время в иммиграционном управлении МВД заверили, что никаких изменений в политику пограничного контроля в последние месяцы не вносилось — Израиль по-прежнему депортирует лишь тех, кого подозревает в намерении незаконно остаться в стране.

«Подавляющее большинство российских туристов, включая беглецов от мобилизации, благополучно получили разрешение на въезд, процент депортируемых остался пока очень невысоким», — отметили в иммиграционном управлении.

При этом отказ во въезде может грозить тем россиянам, кто в прошлом уже пытался получить в Израиле вид на жительство или гражданство и получил отказ, а также мужчинам, которые могли бы иметь право на репатриацию, если бы приехали вместе с еврейскими женами, но прилетели без семей и сообщили о планах на получение гражданства.

«Из прошлой практики известно, что “подозрительными” для служб пограничного контроля могут выглядеть не имеющие права на репатриацию родственники израильтян, особенно безработные и не имеющие никакой собственности в россии, а также туристы, прилетевшие в Израиль с билетом в один конец», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Израиль привлекателен в качестве страны-убежища преимущественно для тех, кто подпадает под Закон о возвращении. При этом для “беженцев от мобилизации” без еврейских корней Израиль обычно служит транзитным пунктом на пути в Европу или США, поскольку это единственная западная страна, сохраняющая прямое авиасообщение с россией, к тому же у многих россиян есть в Израиле друзья или близкие, готовые им помочь.

Как сообщал Курсор, в российской федерации продолжается мобилизация, и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

Российские командиры отправляют новоприбывших сразу на линию соприкосновения, без любой подготовки, и это значительно снижает их морально-психологическое состояние и качество выполнения им обязанностей.

Еще мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!