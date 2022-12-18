В россии загорелся торговый центр, есть пострадавшие

Огонь распространился по площади 400 квадратных метров, где хранился товар. Посетителей приходилось спускать с помощью пожарной лестницы из-за сильного задымления.

Утром в воскресенье, 18 декабря, в российском городе снежинске челябинской области* вспыхнул пожар в торговом центре «Универмаг». Посетителей эвакуировали, пострадавший.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на спасателей и очевидцев.

Отмечается, что некоторых посетителей приходилось спускать с помощью пожарной лестницы из-за сильного задымления. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Огонь распространился по площади 400 квадратных метров, где хранился товар. Возгорание возникло на третьем этаже, на другие этажи огонь не перешел. Также сообщается, что беременная женщина пострадала, ее госпитализировали.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Прокуратура назначила проверку. Ее интересует, придерживались ли в ТЦ законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщал Курсор, накануне во Владивостоке произошел масштабный пожар на складах. По информации местных жителей, пламя вспыхнуло на складах с кондитерскими изделиями. Площадь пожара превышает 1000 квадратных метров.

Также Курсор информировал о том, что утром в субботу, 10 декабря, в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке.

Площадь пожара изначально составила 10 квадратных метров. Между вторым этажом и чердаком вспыхнула перегородка. Но потом огонь распространился до 50 квадратных метров и появилась угроза, что может загореться и соседнее здание.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!