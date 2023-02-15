В россии журналистке, которая рассказала об авиаударе по Мариуполю, дали шесть лет

В российском Барнауле местный суд приговорил журналистку издания RusNews Марию Пономаренко к шести годам лишения свободы по делу о распространении фейков об армии рф*.

Об этом сообщает RusNews в Телеграмме.

Также суд на пять лет запретил Пономаренко заниматься журналистской деятельностью. В своем последнем слове журналистка заявила, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей. Она подчеркнула, что к ней не может применяться военная цензура, ведь в рф говорят, что войны нет, а идет спецоперация.

Прокуратура просила приговорить Пономаренко к девяти годам колонии.

Мария Пономаренко – журналистка RusNews в Барнауле. Ее задержали в апреле 2022 года. По версии следствия, в середине марта она опубликовала в Телеграмме вроде бы «ложную информацию», которую российские военные нанесли авиаудару по драмтеатру в Мариуполе, «когда официальными источниками, в том числе и министерством обороны рф, эта информация была опровергнута, о чем вышеупомянутая гражданка знала».

В СИЗО Пономаренко жаловалась на ухудшение психического состояния и рассказывала, что вскрыла себе вены.

Как известно, после полномасштабной российской агрессии против Украины в россии были приняты дополнительные репрессивные законы, которые помогают цензурировать информационное пространство.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.