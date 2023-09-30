Жители россии жалуются на ночные взрывы, связанные с ракетными ударами.

Ночью, 30 сентября, над * белгородом в россии и его окрестностями были слышны звуки взрывов. Местные власти сообщили о сбитых ракетах.

Об этом пишет ряд пропагандистских СМИ.

Глава региона вячеслав гладков подтвердил, что система ПВО была активирована над белгородом и белгородским районом, и воздушные объекты, по предварительным данным, были сбиты при приближении к городу. Он также уточнил, что оперативные службы в настоящее время работают над выяснением возможных последствий, но, по его утверждению, пострадавших и разрушений пока не зарегистрировано.

Позднее министерство обороны российской федерации сообщило, что Украина, якобы используя систему реактивных залповых огнеметов "Ураган", атаковала белгородскую область. В заявлении ведомства указано, что "9 ракет были уничтожены в воздухе средствами системы ПВО".

В последние несколько месяцев по всей россии происходят инциденты, связанные с взрывами, и местные власти и чиновники информируют об инцидентах с беспилотными летательными аппаратами. В частности, сегодня ночью,в поселке погар брянской области был слышен взрыв. Это событие сопровождалось масштабным пожаром на местной подстанции, и в результате населенный пункт остался без электроэнергии.

Накануне атаке БПЛА подвергся российский город курск. Тогда удар пришел по электроподстанции, в результате чего часть региона была обесточена.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!