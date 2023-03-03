В российском краснодаре прогремел взрыв в районе летного училища, начался сильный пожар

По словам очевидцев, взрыв, который слышали в разных районах краснодара и поселка новая адыгея, предположительно произошел на территории летного училища.

Днем 3 марта в российском краснодаре* раздался взрыв. После чего в районе местного авиаучилища начался пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Местные паблики начали массово распространять информацию о громком взрыве в городе. По словам очевидцев, взрыв, который слышали в разных районах краснодара и поселка новая адыгея, предположительно произошел на территории летного училища. Сразу после взрыва поднялся густой столб дыма. При этом в российском МЧС пытаются «успокоить граждан». Спасатели заявляют, что якобы «произошло возгорание в поле» и никакой причины для паники нет. Местные чиновники пока не прокомментировали произошедшее в городе. О погибших и пострадавших пока не сообщали.

Еще мы писали, что Вооруженные Силы Украины продолжают противостоять российской агрессии и не собираются останавливаться, пока не вернут все свои территории, включая аннексированный россией в 2014 году Крымский полуостров. И его деоккупация может вызвать настоящую истерику в кремле.

Напомним, что в случае глобальной ядерной катастрофы группы выживших сохранятся, по крайней мере, на какое-то время, особенно в таких островных государствах, как Новая Зеландия, Австралия, Соломоновы острова, Исландия и Вануату.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!