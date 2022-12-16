В российском Улан-Удэ разбился вертолет Ми-8

В россии* разбился военный вертолет армии рф. Экстренная посадка в аэропорту «Байкал» возле Улан-Удэ не спасла вертолет от взрыва при падении.

Российские СМИ сообщили, что погибли три члена экипажа.

После взрыва вертолета на месте работают спасатели.

Ранее Курсор писал о новых массированных обстрелах: российские ракеты вновь нацелены на украинские города.

«Курсор» писал также, что сегодня, 16 декабря, во многих городах Украины были слышны взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил их в трех районах, на места отправлены профильные службы.

Еще мы писали, что рф хочет вынудить Украину сесть за стол переговоров с помощью массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре и наступательных операций на Донбассе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!