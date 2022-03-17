В сети показали, как киевские евреи отмечали Пурим под обстрелами

Украинская армия охраняет синагогу в столице во время обстрелов. «Чтение свитка Эстер в Украине — это риск, но мы это делаем», — сказал главный раввин города, который вернулся в Киев примерно через две недели после того, как был спасен из него.

В Киеве, столице Украины, сегодня предпринимаются попытки отпраздновать Пурим и соблюдать обычаи и заповеди, как в тени боев, так и под обстрелами города.

Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович вернулся в город в последние дни, примерно через две недели после того, как его из него вызволили. Он рассказал Walla!, что синагогу, где находятся сейчас киевские евреи, охраняет охранная компания, а также бойцы украинской армии.

«Они спят с нами и едят с нами, и мы чувствуем себя с ними в безопасности и очень счастливы в их компании», — сказал он.

Раввин также заявил, что в основном в Киеве остались «евреи, которые не могут выехать по разным причинам, некоторые дети, женщины или родители мужчин призывного возраста, которые не хотели оставлять их здесь одних, старики, инвалиды и больные». И он считает нужным помочь им.

Маркович, который по совету украинских спецслужб был вывезен из страны охраняемым конвоем через Румынию для своей безопасности и безопасности своей семьи, три дня назад вернулся в Украину через Венгрию, опять же с помощью украинских спецслужб. С ним приехал его 22-летний сын Иезекииль. Его жена и другие дети остались в Израиле.

«Я вернулся, чтобы сделать самое банальное: оставить в живых этих стариков, инвалидов, больных, дать им не только еду, но и достать для них жизненно необходимые лекарства, которые здесь остро необходимы, и оказать моральную поддержку», — рассказал Маркович.

«Конечно, это помогает, когда они видят, что раввин с ними. Мне звонили много людей, и не только евреи. У меня постоянно звонит телефон, и люди всех вероисповеданий говорят: «Всего хорошего вам и впшей семье. И детям в Израиле».



Как ранее писал Курсор, в сети показали, в каких костюмах израильские политики отметили Пурим.