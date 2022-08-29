В сети показали результаты огневого удара ВСУ по понтонной переправе в Херсоне

Вечером 29 августа Вооруженные Силы Украины нанесли огневой удар по понтонной переправе, которую соорудили российские оккупанты под Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.

Соответствующее фото в свое Telegram-канале выложил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Баржа у Антоновского моста окончательно устала», — написал Гончаренко в посте под фото.

Как информировал Курсор, спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось пробить первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении после длительного огневого контроля временно оккупированной территории.

Также, по ее словам, прорвать оборону противника на южном фронте ВСУ удалось также «благодаря» моральному истощению передовых вооруженных подразделений рф*.

«Когда они выставили впереди те подразделения, которые были морально истощены, наши войска смогли их прорвать», — сказала Гуменюк.

Ранее Курсор информировал о том, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф горят по всему региону. Об этом сообщил заместитель начальника Одесской районной Военной администрации Алексей Мацулевич.

В то же время, по словам главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, враг достаточно давно подтягивал свои силы и собирал свои резервы. Сейчас в регионе уничтожены склады с боезапасом, взорваны сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что бои происходят не только в одном направлении, а по всей линии фронта. Хлань подчеркнул, что транспортные маршруты и мосты, через которые оккупанты опрокидывали технику и боекомплекты на сегодняшний день не проездные.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!