В сети появилось яркое видео боевой работы украинских вертолетчиков

Пилоты на кадрах с высоты птичьего полета оценивают ситуацию на земле и точными выстрелами уничтожают пришедшего войной на украинскую землю врага.

Об этом пишет Telegram Воздушных Сил ВС Украины.

«Боевая работа вертолетчиков Воздушных Сил и армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Верьте в ВСУ!» – отметили в подписи к видео.

Отметим, вооруженные силы Украины с 24 февраля по 13 июля ликвидировали примерно 37 570 российских захватчиков, что на 100 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения россии на фронтах ликвидировано: 1 649 танков врага, 3 832 боевые бронированные машины, 839 артиллерийских систем, 247 ракетных систем залпового огня, 109 средств ПВО, 217 самолетов и 188 вертолетов, 155 крылатых ракет, 15 кораблей и катеров.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.