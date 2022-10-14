В случае ядерного удара у Украины будут основания перенести войну в рф, включая удары по москве – экс-посол

По словам Майкла Макфола, возможный ядерный удар сметет самого путина, которого не подержит ни один мировой лидер, в то время как союзники ответят поставками в Украину наступательного оружия.

Эскалация войны, на которую идет президент россии владимир путин*, вызывает тревогу, однако, в конечном счете, обречена на провал.

Об этом в колонке для The Washington post заявил бывший посол США в россии, специальный помощник по нацбезопасности президента Барака Обамы Майкл Макфол.

Он отметил,, что своими последними действиями путин все дальше загоняет себя в угол, а единственный способ положить конец войне – «поставить кого-то другого у власти в москве».

«Если война и дальше будет идти плохо, количество голосов, тихо поддерживающих требования мира, возрастет. Напряженность между российскими военными и спецслужбами уже выплескивается наружу. Эта напряженность будет только расти, если российские солдаты продолжат гибнуть и отступать в Украине», – написал Макфол.

По его словам, возможный ядерный удар сметет и самого путина, которого не подержит ни один мировой лидер, в то время как союзники Киева ответят поставками в Украину наступательного оружия и не будут ограничивать его применение.

«После ядерной атаки ни один украинский лидер не станет призывать к капитуляции. Вместо этого у Зеленского будут все основания перенести войну в россию, включая удары по объектам в Москве и другим крупным городам. Кто сомневается, что у Украины есть спящие «ячейки» в москве? В то же время трудно поверить, что большинство россиян приветствовало бы применение ядерного оружия против славянских соседей», – добавил дипломат.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каком случае путин может нанести ядерный удар.

Курсор писал ранее, что поскольку рф начинает терять способность проводить военные операции на территории Украины, президент путин вскоре столкнется с выбором между применением оружие массового поражения или уходом с территории Украины, считает военный аналитик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!