Несмотря на все принятые меры безопасности, СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Умань.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд антитеррористических мероприятий в Умани (Черкасская область) накануне ежегодного празднования Рош ха-Шана и приезда большого количества паломников.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что эти действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы.

«В контрдиверсионных мероприятиях задействованы региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других органов. Комплексные тренировки прошли на территории недостроя в историко-культурном центре им. Рабби Нахмана для проверки защищенности объекта паломничества», — уточнили в спецслужбе.

Согласно сообщению, спецназовцы СБУ смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения, задержали условную «террористическую группу» и освободили заложников.

«И, несмотря на все принятые меры безопасности, СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Это связано с тем, что россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для организации провокаций», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Служба безопасности Украины и Национальная полиция страны рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Такое решение было принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

«Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины», — говорится в сообщении украинских правоохранителей.

Как писал Курсор, в июле посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что официального запрета на въезд паломников-хасидов в Украину на празднование Рош ха-Шана нет. Однако Офис президента Украины дал понять, что к осенним праздникам будут приняты и утверждены соответствующие ограничения на въезд в страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!