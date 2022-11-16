СНБО Украины просит получить доступ к месту падения ракеты в Польше

Во вторник, 15 ноября, российская федерация* совершила самый массированный ракетный обстрел Украины, но в результате атаки пострадала и соседняя страна — Польша. Там в результате взрыва погибли два человека. Сейчас идет расследование инцидента и СНБО Украины просит безотлагательно предоставить им доступ к месту падения.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он написал, что Украина выступает за совместное расследование трагического инцидента и готова предоставить доказательства российского следа.

Алексей Данилов подчеркнул, что украинская сторона ожидает от партнеров данных, на основании которых они решили, что ракета, упавшая на территории Польши, принадлежит украинской ПВО. Такое заявление, в частности, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат также отметил в эфире телемарафона, что украински силы готовы предоставить все имеющиеся материалы и своих специалистов, чтобы поспособствовать скорейшему расследованию трагедии.

«Курсор» писал ранее, что по словам президента Польши Анджея Дуды, падение ракет на польской территории во время массированного ракетного удара россии по Украине не связано с преднамеренным нападением.

Еще мы писали, что по словам польского журналиста Матеуша Ляховского, который провел несколько разговоров с военными экспертами, ракета, упавшая на территории Польши, могла быть российской крылатой Х-101.