СМИ выяснили, какая ракета могла ударить по Польше

Накануне в польском поселке Пшеводув возле границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека.

По словам польского журналиста Матеуша Ляховского, который провел несколько разговоров с военными экспертами, ракета, которая вчера упала на территории Польши, могла быть российской крылатой Х-101.

Об этом сообщает Polsat News.

Ляховский отметил, что один из тех, с кем он разговаривал, — независимый эксперт, не имеющий отношения ни к Украине, ни к Польше, а другой человек — представитель Минобороны Польши. Они сделали такие выводы о типе ракеты после того, как изучили фотографии обломков ракеты, которые публиковали СМИ.

Также отмечается, что россия* во время ракетных ударов по Украине часто использовала ракеты такого типа. По мнению экспертов, это произошло и во время вчерашних массированных ударов рф по территории Украины.

Журналист заявил, что в пределах 15 км от польского поселка на территории Украины находятся объекты, которые могли быть целями россии.

«Сейчас на месте продолжает работу экспертная группа польских военных. Они, безусловно, определят, какой именно тип ракеты это был и какая страна запустила ее», — сказал Ляховский.

Отмечается, что ракета Х-101 управляема. Точность удара этой ракеты составляет 10 метров, дальность полета — свыше 5 000 км.

Ранее Курсор писал, что МИД Польши заявил, что на территории Польши упала ракета российского производства. Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла рф сергея андреева и потребовал «немедленно предоставить детальные объяснения».

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.

Курсор писал, что СМИ сообщили, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!