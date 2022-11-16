Падение ракет в Польше: Анджей Дуда выступил с важным заявлением

По словам президента Польши Анджея Дуды, падение ракет на польской территории во время массированного ракетного удара россии* по Украине не связано с преднамеренным нападением.
Об этом глава государства заявил после заседания Совета национальной безопасности страны.
«Мы имеем дело с чрезвычайными событиями, связанными с массированным ударом рф по Украине. К сожалению, огромная часть ракет была выпущена в сторону Западной Украины», — сказал Дуда.
Дуда отметил, что имеется много признаков, которые подтверждают, что в Польше упала ракета ПВО и добавил, что «есть большая вероятность, что это была ракета украинской ПВО».
«Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. Сейчас у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной», — отметил польский президент.
Президент заявил, что во вторник произошло «массированное, беспрецедентно масштабное нападение россии на Украину». Дуда добавил, что ответственность за инцидент несет россия.
«Украина оборонялась, что очевидно и понятно, также запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты. В связи с вышеизложенным, мы имели дело с очень серьезным столкновением, вызванным российской стороной, как и конфликтом в целом. По сути, поэтому во вчерашнем столкновении однозначно виновата российская сторона», — заметил он.
Дуда заявил, что Варшава находится в прямом контакте с союзниками по Североатлантическому Альянсу. Он также призвал жителей, проживающих в восточной части Польши, «не беспокоиться из-за усиления присутствия служб и армии». Президент отметил, что силы Альянса и польские подразделения приведены в боевую готовность.
Ранее Курсор писал, что СМИ выяснили, какая ракета могла ударить по Польше. Накануне в польском Пшеводуве возле границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека.
Курсор писал, что МИД Польши заявил, что на территории Польши упала ракета российского производства. Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла рф сергея андреева и потребовал «немедленно предоставить детальные объяснения».
Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.
Кроме этого, песков высказался о падении ракет в Польше. минобороны россии отрицает причастность к инциденту с ракетами в Польше.
Курсор писал, что СМИ сообщили, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!