Падение ракет в Польше: Анджей Дуда выступил с важным заявлением

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на преднамеренное нападение на страну.

По словам президента Польши Анджея Дуды, падение ракет на польской территории во время массированного ракетного удара россии* по Украине не связано с преднамеренным нападением.

Об этом глава государства заявил после заседания Совета национальной безопасности страны.

«Мы имеем дело с чрезвычайными событиями, связанными с массированным ударом рф по Украине. К сожалению, огромная часть ракет была выпущена в сторону Западной Украины», — сказал Дуда.

Дуда отметил, что имеется много признаков, которые подтверждают, что в Польше упала ракета ПВО и добавил, что «есть большая вероятность, что это была ракета украинской ПВО».

«Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. Сейчас у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной», — отметил польский президент.

Президент заявил, что во вторник произошло «массированное, беспрецедентно масштабное нападение россии на Украину». Дуда добавил, что ответственность за инцидент несет россия.

«Украина оборонялась, что очевидно и понятно, также запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты. В связи с вышеизложенным, мы имели дело с очень серьезным столкновением, вызванным российской стороной, как и конфликтом в целом. По сути, поэтому во вчерашнем столкновении однозначно виновата российская сторона», — заметил он.

Дуда заявил, что Варшава находится в прямом контакте с союзниками по Североатлантическому Альянсу. Он также призвал жителей, проживающих в восточной части Польши, «не беспокоиться из-за усиления присутствия служб и армии». Президент отметил, что силы Альянса и польские подразделения приведены в боевую готовность.

Ранее Курсор писал, что СМИ выяснили, какая ракета могла ударить по Польше. Накануне в польском Пшеводуве возле границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Курсор писал, что МИД Польши заявил, что на территории Польши упала ракета российского производства. Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла рф сергея андреева и потребовал «немедленно предоставить детальные объяснения».

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.

Кроме этого, песков высказался о падении ракет в Польше. минобороны россии отрицает причастность к инциденту с ракетами в Польше.

Курсор писал, что СМИ сообщили, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!