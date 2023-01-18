СМИ: рф могла перевозить своих солдат в Беларусь в цистернах

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с начала полномасштабной войны предоставляет территорию своего государства для российской армии. Предполагается, что вскоре оккупанты могут попытаться пойти в новое наступление на север Украины. И как пишут журналисты, присутствие российских солдат в Беларуси может быть более масштабным, чем предполагается.

Об этом пишет издание «Наша Нива«.

Есть предположение, что рф* перевозила своих солдат в промышленных цистернах, в тех, которые предназначаются для переправки большого количества жидкости. Таким образом агрессор пытался замаскировать переброску своих сил. Сейчас спутники следят за активностью российских войск на территории Беларуси, поэтому они могли пойти на хитрость и таким образом перевозить не только личный состав, а также оружие.

Исходя из этой информации, журналисты считают, что сейчас в Беларуси может находиться больше военных рф, чем предполагается. Таким образом москва пытается запугать украинцев и применить отвлекающий манёвр, чтобы ВСУ отправили часть войск на защиту северной границы.

«Курсор» писал ранее, что в Беларуси считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. При этом Минск готов ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины.

Еще мы писали, что по словам начальника ГУР Минобороны Украины Сергея Буданова, на сегодняшний день вероятность повторного нападения на территорию Украины со стороны Беларуси низкая.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте числа провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.