Беларусь готовится к «вторжению» Украины

По словам замглавы Совбеза страны, на границе с Беларусью создаются «непонятные формирования, которые ведут стрельбу и всячески провоцируют».

В Беларуси считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. При этом Минск готов ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины.

Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил заместитель главы государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко.

По его словам, ситуация на южных границах Беларуси остается неспокойной. В то же время президент страны Александр Лукашенко потребовал сохранять выдержку и терпимость.

«Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории», — сказал замглавы Совбеза Беларуси.

По словам Муравейко, фактом агрессивности является создание на границе с Беларусью «непонятных формирований, которые ведут стрельбу и всячески провоцируют», но не уточнил, о каких именно формированиях идет речь.

«Мы видим все, мы все это фиксируем. Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии, но тоже, к сожалению, пока не дает каких-либо результатов», — добавил белорусский чиновник.

Ранее Курсор пиал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.

Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».