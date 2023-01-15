Беларусь готовится к «вторжению» Украины

В Беларуси считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. При этом Минск готов ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины.
Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил заместитель главы государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко.
По его словам, ситуация на южных границах Беларуси остается неспокойной. В то же время президент страны Александр Лукашенко потребовал сохранять выдержку и терпимость.
«Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории», — сказал замглавы Совбеза Беларуси.
По словам Муравейко, фактом агрессивности является создание на границе с Беларусью «непонятных формирований, которые ведут стрельбу и всячески провоцируют», но не уточнил, о каких именно формированиях идет речь.
«Мы видим все, мы все это фиксируем. Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии, но тоже, к сожалению, пока не дает каких-либо результатов», — добавил белорусский чиновник.
Ранее Курсор пиал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.
Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.
Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!