В США подсчитали, сколько Украина уничтожила важных целей армии рф

Украине за период полномасштабной войны, начатой рф*, удалось уничтожить более сотни важных целей российских оккупантов.

Украина продолжает защищать свои территории в войне с российской федерацией, нанося серьезные потери и убытки стране-агрессору. Сообщается, что за период полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 100 важных целей российских оккупантов.

Об этом рассказал американский чиновник, передает издание Reuters.

По его словам, в США подсчитали, что Украина с начала войны уничтожила более 100 высокоценных российских целей, включая командные пункты, склады боеприпасов и системы ПВО.

Американский чиновник отметил, что украинским военным также удалось ликвидировать сотни российских полковников и генералов, поэтому цепочка командования армии российской федерации испытывает сейчас трудности.

По словам эксперта, российские военные продолжают терять на фронте большое количество своих солдат, в общей сложности тысячи офицеров — лейтенантов и капитанов.

«Курсор» писал ранее, что двухпартийная группа ведущих сенаторов США представила в верхнюю палату парламента проект резолюции, признающей действия россии в Украине геноцидом против украинского народа.

Еще мы писали, что в украинской разведке выяснили, сколько «высокоточного» оружия уже использовала российская федерация с начала полномасштабного вторжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!