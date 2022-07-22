США хотят признать геноцидом войну рф в Украине

«Нет никаких сомнений в том, что то, что россия делает в Украине, является геноцидом», — сказал один из авторов резолюции, республиканец Джим Риш.

Двухпартийная группа ведущих сенаторов США представила в верхнюю палату парламента проект резолюции, признающей действия россии* в Украине геноцидом против украинского народа. Текст документа размещен на официальном сайте Комитета по международным отношениям Сената США.

«Нет никаких сомнений в том, что то, что россия делает в Украине, является геноцидом», — сказал один из авторов резолюции, республиканец Джим Риш.

В этой связи он напомнил о преступлениях, совершенных российской армией в Ирпене, Гостомеле и других украинских городах.

«Международное сообщество зафиксировало многочисленные злоупотребления со стороны россии, военные преступления на всей территории Украины. Соединенным Штатам и всему миру пора признать это», — отметил сенатор.

Сенатор Бен Кардин, влиятельный законодатель-демократ и глава Хельсинкской комиссии США, подчеркнул, что действия россии против Украины являются ничем иным, как геноцидом, и не ограничиваются войной.

«Россия пытается уничтожить не только людей и здания в Украине, но и украинский язык, украинскую историю и украинскую культуру. Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Кардин.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!