Если у Украины будет оружие, она выиграет войну против рф – глава МИД Британии

По словам Джеймса Клеверли, «настало время ускориться и двигаться дальше и быстрее» в вопросах военной помощи Украине.

Для Запада «настало время ускориться и двигаться дальше и быстрее» в вопросах военной помощи Украине, а для Вооруженных сил Украины наступает удобный момент, чтобы реализовать преимущество перед армией рф*. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, информирует The Sun.

«Настало время ускориться и идти дальше и быстрее, оказывая Украине необходимую поддержку. Своим мужеством и упорством наши украинские друзья доказали – если у них есть инструменты, они доведут дело до конца», – сказал дипломат.

По его словам, российская армия застряла в обороне, а ее боевой дух падает из-за «бестолкового состояния военной логистики рф». При этом ни один из российских оперативных командующих, которые руководили вторжением в феврале 2022 года, свой пост не сохранил.

Как отметил Клеверли, «для Украины настал подходящий момент, чтобы воспользоваться преимуществом», и именно поэтому Великобритания решила ускорить и увеличить военную поддержку и намерена поставить Украине до 14 основных боевых танков Challenger 2.

Добавим, что детали нового пакета военной помощи Великобритании Украине в понедельник, 16 января, должен озвучить министр обороны Бен Уоллес.

Как сообщал Курсор, в минобороны Великобритании рассказали о планах рф по изменению призывного возраста. Так, в последнем отчете разведки министерства обороны Королевства утверждают, что россияне планируют поднять верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет.

Также Курсор писал о том, что в Великобритании впервые подтвердили участие своих морпехов в тайных операциях в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.