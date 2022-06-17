В Украине намерены проверить обстановку на границах с Беларусью

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для защиты Украины проводится много работы.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Президент Украины Владимир Зеленский поручил определенным ведомствам провести проверку готовности к обороне страны в четырех областях из-за возможного повторного вторжения с территории Беларуси.

Об Данилов заявил в эфире программы Говорит великий Львов.

«Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос — вопрос Беларуси», — сказал он.

По его словам, на заседании была дана оценка ситуации на этом направлении: что там происходит, в каком состоянии находится сегодня белорусские войска, сколько там российских военных, какие планы. Данилов отметил, что это все находится на контроле Зеленского.

Данилов заявил, что будет проведена проверка в четырех областях Украины, однако не назвал конкретных областей. С Беларусью граничат Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская области.

Данилов также добавил, что в Украине понимают, что происходит в Беларуси и россии.

Кроме этого, в Беларуси начались учения с военнообязанными, которые продлятся до 8 июля. Также до этого числа будет закрыто воздушное пространство РБ.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!