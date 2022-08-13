В Украине назвали пять шагов, которые нужны для победы над рф

Украина продолжает отстаивать свою свободу и независимость в войне с российской федерацией, и для того, чтобы ускорить победу над страной-агрессором, нужно выполнить пять шагов.

Об этом на своей странице в Telegram рассказал руководитель Офиса президента Украины Алексей Ермак.

По его словам, первым шагом является признание российской федерации государством-спонсором терроризма, затем необходимо установить визовый запрет для граждан рф, ограничить цены на нефть, ввести газовое эмбарго, а также ускорить поставки оружия от западных партнеров.

Руководитель ОП считает, что эти шаги помогут Украине победить россию, разрушить ее экономику, снизить боеспособность армии и лишить их желания воевать в дальнейшем и перестать шантажировать мир.

«Курсор» писал ранее, что по словам дипломата, главы Центра исследований России, бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, два фактора могут повлиять на результат войны Украины с российской федерацией.

Еще мы писали, что известный шахматист Гарри Каспаров рассказал, что победа Украины в войне против россии будет означать, что путинскому режиму пришел конец. Поворотным моментом будет, если ВСУ смогут освободить Херсон в ближайший месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!