Победа Украины в войне с рф будет зависеть от двух условий — украинский дипломат

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что он не сомневается в победе Украины в войне, развязанной россией*.

По словам дипломата, главы Центра исследований России, бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, два фактора могут повлиять на результат войны Украины с российской федерацией.

Об этом дипломат сказал во время чата на Главреде.

Огрызко заявил, что главным условием победы Украины над армией российской федерации станет то, насколько быстро Украине передадут необходимое вооружение. Он добавил, что уже скоро можно будет ожидать позитивные изменения в этом вопросе.

Кроме этого, на итог войны повлияет и то, как введенные Евросоюзом и западом санкции скажутся на экономике российской федерации, а также получится ли у Украины и коллективного Запада «поставить российскую экономику на колени».

Огрызко считает, что именно комбинация этих факторов и позволит получить ответ на вопрос, который задают многие — как быстро может завершиться война.

«И на поле боя, и в экономике рф постепенно, но неустанно шагает к катастрофе и краху. Поэтому вопрос только в том, когда появятся эти два элемента, чтобы катастрофа наконец произошла», — заявил дипломат.

Ранее Курсор писал, что Моссад помог президенту Украины Владимиру Зеленскому вычислить российских шпионов. Выявить «кротов» среди высоких чинов спецслужбам Украины помогли разведданные от Моссада и американского ЦРУ. Серию увольнений руководителей СБУ Зеленский пояснил полученной информацией о работе «не в интересах Украины».

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!