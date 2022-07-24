Названы три сценария победы Украины над россией

Если Европа переживет зиму без политической катастрофы, то уже весной 2023 года в россии может начаться крах путинского режима.

Известный шахматист Гарри Каспаров рассказал, что победа Украины в войне против россии* будет означать, что путинскому режиму пришел конец. Поворотным моментом будет, если ВСУ смогут освободить Херсон в ближайший месяц.

Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

По словам Каспарова, есть три сценария завершения войны в Украине. Первый – самый быстрый и оптимистичный. Он подразумевает, что война продлится еще три или четыре месяца.

Второй сценарий подразумевает, что война трансформируется в более затяжную фазу, при которой Европе придется пройти через зиму. В таком случае европейцам придется столкнуться с экономическим кризисом. Если же это получится сделать, то весной начнется настоящий крах путинского режима.

По словам Каспарова, приверженцы путина рассчитывают на то, что Европе придется слишком тяжело зимой.

Тотальный крах путина весной, именно в этом Каспаров видит третий сценарий, подразумевает, что все российские чиновники начнут понимать – санкции введены навсегда, а не на год.

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