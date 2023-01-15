В Украине объявили вознаграждение за личность российского военного, совершившего удар по Днепру

Украина продолжает бороться против российской военной агрессии, но очень часто рф нарушает всевозможные правила ведения войны и атакует мирные города

В субботу, 14 января, россия* совершила очередной акт терроризма в отношении мирного населения Украины. Было попадание ракеты в многоквартирный жилой дом в Днепре, в результате которого произошел обвал целого подъезда. На теперешний момент известно о 18 погибших, еще более двух десятков людей ищут, а число раненых доходит до сотни.

Разумеется, что данное события не оставило равнодушными ни мировую общественность, ни самих украинцев, которые каждый такой удар воспринимают очень лично. Один из днепровских предпринимателей Геннадий Корбан объявил вознаграждение за личность человека, который ответственен за запуск ракеты в жилой дом.

Информация не заставила себя ждать долго, и на руках у украинцев уже находятся списки возможных виновников в трагедии.

Корбан предлагает выплатить 25 тыс. долларов за доказательства причастности данной группы лиц к преступлению.

«Тому, кто подтвердит личность преступника, который произвел пуск, будет выплачено вознаграждение как я ранее обещал. Око за око, зуб за зуб!» — написал в своих соцсетях украинский предприниматель.

Напоминаем, в сети прозвучало предположение, что в трагедии в Днепре может быть виновна система ПВО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!