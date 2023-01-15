Подробности трагедии в Днепре: мог ли дом пострадать от ракеты ПВО

В результате ракетного удара по многоквартирному жилому дому в Днепре погибло уже 17 человек, из которых один ребенок.

Российские террористы совершили массированный обстрел Украины, в результате которого пострадали многие города, но особое внимание мировой общественности сосредоточено на трагедии в Днепре, где ракета попала в жилой многоквартирный дом и разрушила целый подъезд.

В результате ракетного удара погибло уже 17 человек, из которых один ребенок, ранены 73 человека, в том числе 14 детей. При этом работы над разборкой завалов продолжаются, спасатели еще слышат голоса людей под обломками дома.

В сети показывают страшные кадры с места катастрофы: люди ждут, пока спасатели смогут добраться до них и вытащить из руин дома.

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Украины вычисли каждого российского военного, виновного в ударе по Днепру. Они будут наказаны и фраза «просто исполнял приказ» их не спасет.

При этом ВСУ прокомментировало обвинения, что дом мог пострадать из-за работы ПВО. Официально: «Воздушные силы не сбивали ракету Х-22, которая попала в жилой дом в Днепре».

У ВСУ нет на вооружении таких средств, которые были бы способны сбить эту ракету. «С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны».

Масса боевой части Х-22 – около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км. При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.

Курсор писал, что заявил Зеленский о ракетной атаке рф: Количество погибших растет с каждым часом.

Также мы писали, как мама погибшего от ударов по Днепру прокляла россиян.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!