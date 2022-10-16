В Украине опять сбили иранские дроны

В Николаевской областной военной администрации сообщили, что украинским защитникам удалось сбить иранские беспилотники.

В воскресенье, 16 октября, в 21:19 в Николаевской области началась «воздушная тревога».

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

Уже спустя 10 минут сообщили о первых прилетах и сбитых дронах.

Ранее мы рассказывали, что министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что нужно оказать Украине военную помощь.

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты *россии. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время, чтобы Украина получила такую же военную помощь, какую ей передают США и НАТО», – написал он.

Также «Курсор» сообщал, что разведка Украины выплатит 100 тысяч долларов за взятие в плен известного террориста.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!