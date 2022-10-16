Разведка Украины выплатит 100 тысяч долларов за взятие в плен известного террориста

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.

«Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства. Ни один военный преступник не избежит наказания», – сказано в сообщении.

В разведку упомянули, что Игорь Гиркин (Стрелков) является российским террористом, бывшим так называемым «министром обороны днр». СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета. Также Нидерланды в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

Помимо этого, упомянем, что Гиркин участвовал в войне против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне *россии в Приднестровье (Молдова), Боснии и Чечне. Он руководил движением «Новороссия» с 2014 года, был главой «Комитете 25 января» и возглавлял террористическую военную группировку «Народное ополчение Донбасса».

СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства. По свидетельству русского террориста Бородая, Игорь Гиркин страдает психическим заболеванием «Шизофрения».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!