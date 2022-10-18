В Украине отменили призыв на срочную военную службу во время войны

Так, согласно проекту № 8109, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не производится. При этом призывные комиссии создаются для рассмотрения следующих вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:

организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на воинский учет военнообязанных или снятия с воинского учета;

направления призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения заданий и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин* 30 сентября, подписал указ об осеннем призыве граждан рф на воинскую службу. При этом в министерстве обороны рф убеждают, что это не связано со «спецоперацией» на территории Украины: отслуживших срочников якобы будут увольнять и возвращать в места жительства.

Согласно указу, в рамках осеннего призыва в россии должны призвать на службу 120 тысяч человек. Речь идет о гражданах россии в возрасте от 18 до 27 лет. Эти люди не находятся в запасе. Также в указе говорится, что в 2022 году призыв начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября.

Также Курсор информировал о том, что в рф подготовлен мобилизационный ресурс где-то примерно до 2 млн человек, а в целом он составляет — 29 миллионов человек.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.