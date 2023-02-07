В Украине продлили военное положение еще на 3 месяца

Верховная Рада Украины приняла решение о продлении срока действия военного положения и в стране и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

— Парламент одобрил законы №8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения. «За» — 348 голосов. И, напомню, что это уже шестое голосование Парламента за военное положение с начала войны. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября, — сообщил Железняк.

Согласно принятому документу, в Украине продлили военное положение сроком на 90 дней — до 19 февраля 2023 года. На такой же срок было продлено действие всеобщей мобилизации.

Война в Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда российские войска ночью вторглись в страну и начали наносить удары по гражданским объектам в ряде регионов. В этот же день украинские власти объявили в стране военное положение, а президент страны Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации военнообязанных мужчин.

Ранее «Курсор» сообщал о прогнозах которые дают эксперты. Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что к годовщине полномасштабного наступления на Украину военные рф * планируют совершить новую масштабную атаку. Об этом свидетельствуют огромные скопления российских солдат и техники на территории Украины. Специалисты предполагают, что россияне попытаются захватить Донецкую и Луганскую область, а также планируют прорвать украинскую оборону в Харьковской области.

Тем временем в кремле приказали развернуть по всей территории россии бомбоубежища. Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства страны. Уже известно о появлении сотен тендеров на модернизацию бомбоубежищ. Также россияне начали ремонтные работы в бомбойбежищах. Речь идет о ремонте вентиляции, гидроизоляции, замены дверей, установке воздушного фильтра и освещении в укрытиях.