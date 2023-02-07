Военный аналитик заявил, что рф уже начала новое масштабное наступление

В феврале будет ровно год, как на территории Украины длится война, развязанная российской федерацией*. И в течение следующих недель армия агрессора готовится пойти в новое масштабное наступление. Но военный аналитик Алексей Гетьман считает, что оно уже началось, поскольку на Донбассе уже начались «горячие» бои.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По словам эксперта, рф стянула большое количество техники и личного состава на Луганское направление. Там оккупанты будут пытаться прорваться к Изюму, а затем в их планах — выход на Славянск.

Алексей Гетьман подчеркнул, что на сегодняшний день тяжелые бои продолжаются под Бахмутом, россияне пытаются оцепить город, но ВСУ не позволяют им реализовать задуманное.

На Юге, в частности возле Запорожья, также усилились боевые действия.

Военный аналитик отметил, что на этот раз враг будет действовать другим способом, поскольку проанализировал свои ошибки и сейчас пытается найти на линии фронта «слабое место» ВСУ. Но пока самая мощная группировка сосредоточена именно в Луганской области.

Сейчас, по мнению Гетьмана, большое наступление началось, просто оно имеет именно такой вид — россияне «прощупывают» украинскую оборону.

«Курсор» писал ранее, что почти за год войны в Украине оккупанты потеряли большое количество солдат и техники. Согласно данным аналитиков, армия агрессора с 24 февраля 2022 года лишилась 9 тысяч единиц транспортных средств и тяжелого вооружения.

Еще мы писали, что российское командование анонсирует новое большое наступление на Украину, которое собирается приурочить к годовщине начала войны. Однако их ожидания явно переоценены.

Напомним, что в агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между Украиной и рф в рамках ее нынешних широких параметров.