Кремль приказал готовить бомбоубежища по всей рф

Проверки и сам ремонт укрытий начались после вторжения в Украину, и это продлится в 2023 году.

В россии* уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.

Об этом пишет OBOZREVATEl.

Сообщается, что тысячи бункеров и подвалов были никому не нужны десятилетиями, а теперь на то, чтобы привести их в порядок, тратятся сотни миллионов рублей.

«Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной. Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства», – сказал один из российских чиновников.

Он заявил, что проверки и сам ремонт укрытий начались после вторжения в Украину, и это продлится в 2023 году.

Уже известно, что в Краснодарском крае на обустройство таких помещений потратят более 6 млн. рублей, в Нижнем Новгороде – 50 млн. рублей, в Рязани – 1 млн. рублей.

В Казани по непригодности бомбоубежищ как укрытие рассматривают городское метро.

Уже появились сотни тендеров на модернизацию бомбоубежищ. Контракты включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушного фильтра и освещение. В частности, в ноябре был объявлен тендер на гидроизоляцию бомбоубежища в Самарской области на сумму 3,8 млн рублей.

«Интерес государства к бомбоубежищам появился с усилением страха перед ядерной войной после приказа путина привести российские ядерные силы в «высокую боевую готовность» в конце февраля. «Повышенная готовность» – это только верхушка айсберга. Бомбоубежища и другие объекты гражданской обороны – это его подводная часть «, – сказал отставной чиновник.

Примечательно, что некоторые чиновники пытались приуменьшить значение ремонтных работ в бомбоубежищах. Например, в Саратовской области, в сотне километров от линии фронта, в декабре стали называть бомбоубежища «глубоким жильем». А в Нижнем Тагиле, напротив, открыто установили указатели на пути к бункеров.

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