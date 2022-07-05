Названо условие, при котором россия немедленно прекратит войну против Украины

По словам Зеленского, даже сейчас в мире есть страны, которые поддерживают связи с россией*. Однако постоянное давление на москву со всех сторон может подтолкнуть путина к завершению боевых действий.

Об этом Зеленский заявил в ходе 26-го ежегодного правительственного круглого стола The Economist.

Украинский президент также сказал, что нельзя прекращать давление на агрессора. При чем речь идет не только о санкциях, но и о дипломатическом давлении.

«Они абсолютно не хотят мира. Поэтому это нужно делать», – отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский сказал, что весь мир может объединиться и ввести жесткие санкции. Тогда у россии не останется выбора, кроме как прекратить войну.

Ранее Курсор писал, что HIMARS работает: украинцы показали, как взрывают склады боеприпасов армии рф чуть ли не по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины посредством высокоточного оружия продолжают уничтожать склады боеприпасов и другие позиции российской оккупационной армии.

Кроме этого, солдаты рф продают информацию о расположении своих войск. Украинская разведка опубликовала перехват разговора российской девушки с солдатом, в ходе которого она рассказала о том, как один из полковников сдал иностранным службам информацию о расположении войск рф.