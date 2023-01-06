В Украине рассказали, что задумал путин и зачем ему перемирие

«Для введения режима прекращения огня необходимо время, а россия даже не анонсировала перемирие на праздник», — заявили аналитики.

Под предлогом режима прекращения огня россия* пытается скрыть новые шаги агрессии. Прежде всего ей это необходимо, как временная передышка, а также позволит провести передислокацию войск для возобновления наступательных операций на важных участках фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что перемирие выгодно захватчикам, и из-за него украинские воины могли бы терять инициативу на поле боя.

«Для введения режима прекращения огня необходимо время, а россия даже не анонсировала перемирие на праздник», — пояснили они. Таким образом, вероятно, путин призвал к перемирию, чтобы потом в информационном поле сделать из Украины страну, которая не готова к мирным переговорам.

Также агентство InformNapalm сообщает, что рф собирается взорвать несколько храмов в Донецке во время «рождественского перемирия».

Они заявили: «По данным источников, приближенных к боевикам «днр», высока вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных рашистами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней русской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации».

Ранее Курсор писал, что Байден оценил вероятность прекращения огня россией.

Еще Курсор информировал, что путин ввел режим прекращения огня на 36 часов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!