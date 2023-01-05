Байден оценил вероятность прекращения огня россией

«Путин был готов бомбить больницы, роддомы, детские сады и церкви, 25 декабря и на Новый год», — заявил Байден.

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление российского президента путина* о введении на христианское Рождество режима прекращения огня.

«Он пытается сделать передышку», — заявил журналистам президент Байден.

«Я не хочу комментировать то, что говорит путин. Он был готов бомбить больницы, роддомы, детские сады и церкви, 25 декабря и на Новый год. Я думаю, он просто пытается взять передышку», — отметил он.

По сообщениям российских СМИ, шойгу уже выполнил распоряжение путина и дал приказ установить режим прекращения огня по всей линии столкновения.

Эти распоряжения в Украине также считают необходимостью в передышке на фоне разгромов армии рф. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов жестко ответил Кремлю, назвав заявления путина ложью и лицемерием.

«Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет шайка мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мрази, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие», – подчеркнул Данилов.

Ранее Курсор информировал, что путин ввел режим прекращения огня на 36 часов.

Напомним, у Зеленского отреагировали на заявления путина о прекращении огня.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!