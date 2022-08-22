В Украине рассказали, как будут освобождать Херсонскую область

Украинские военнослужащие продолжают контрнаступление на юге страны, в частности в Херсонской области, чтобы освободить ее от россиян. Бойцы активно уменьшают силы противника, уничтожая их технику и личный состав.

Об этом рассказала в эфире телемарафона начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ВСУ систематично совершает действия, которые называют контрнаступлением. И это происходит не так, как все ожидали, потому что в условиях современной войны, этот процесс выглядит иначе, не как подъем войск и проход маршем по степам региона.

Сейчас украинские бойцы делают все возможное, чтобы истощить силы противника и сделать его более уязвимым. С этой целью ВСУ уничтожают российские склады с боеприпасами, а также командные и опорные пункты, где оккупанты сосредоточили основное вооружение и технику. Это все помогает деморализовать российских солдат.

«Курсор» писал ранее, что украинские военнослужащие начали контрнаступление и хотят вернуть под свой контроль Херсон, который сейчас оккупирован российской федерацией*. И по данным журналистов, ВСУ смогут сделать это до конца 2022 года.

Еще мы писали, что советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов рассказал, что есть два возможных варианта, как поведет себя армия рф при обороне Херсона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!