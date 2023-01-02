В Украине рассказали о главном страхе россии

Советник главы Офиса президента Украины заявил, что россия* теряет свое влияние на мировой арене из-за войны в Украине.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в россии боятся, что Украина не изменит свою позицию и будет идти до конца.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Подоляк отметил, что Украина четко озвучила свои переговорные позиции, но рф делает все, чтобы Киев их изменил. Он добавил, что главный пункт этих позиций — любые договоренности будут обсуждаться только после того, как россия выведет свои войска с территории Украины.

«россия больше всего боится, что Украина дойдет до конца: не будет никаких там кулуарных сепаратных договоренностей, как это было традиционно для российской внешней политики. Россия начинала давить, что-то шло не так, но они дожимали то, что им было нужно», — сказал советник.

Подоляк отметил, что россия теряет влияние на мировой арене из-за этой войны и вскоре они может стать таким ничтожным, что россия не сможет ни на что повлиять. Но в кремле этого не хотят.

Ранее Курсор писал, что разведка Дании предположила, что повлияло на решение путина начать войну. В то же время спецслужба Дании пока не видит признаков того, что путина могут лишить власти.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что владимир путин сможет продлить свою жизнь, но для этого ему нужно признать вторжение ошибкой и вывести армию из Украины. Это может спасти жизнь не только диктатора, но и его ближнего окружения.