В Украине рассказали о целях россии до девятого мая

Представитель минобороны Украины заявил, что к Дню Победы российские военные захотят «продать» своему обществу захват Донецкой и Луганской областей, а также контроль сухопутного коридора в Крым.

До 9 мая российские оккупанты будут пытаться вытеснить Вооруженные силы из Донецкой и Луганской областей, а также сохранить коридор в Крым. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Теперь их цель совершенно ясна: вытеснить украинские силы за административные границы Донецка и Луганска и сохранить «сухопутный коридор» во временно оккупированный Крым. Это «победа», которую их правительство попытается «продать» своему обществу. Но россия этим не ограничивается», — сказал Мотузяник.

По его словам, в будущем россияне могут попытаться развить наступление в других областях. Например, на Николаев, чтобы захватить как можно больше территории. Однако это будет зависеть от исхода боевых действий в Донецкой и Луганской областях.