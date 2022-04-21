В Украине рассказали о целях россии до девятого мая

До 9 мая российские оккупанты будут пытаться вытеснить Вооруженные силы из Донецкой и Луганской областей, а также сохранить коридор в Крым. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
«Теперь их цель совершенно ясна: вытеснить украинские силы за административные границы Донецка и Луганска и сохранить «сухопутный коридор» во временно оккупированный Крым. Это «победа», которую их правительство попытается «продать» своему обществу. Но россия этим не ограничивается», — сказал Мотузяник.
По его словам, в будущем россияне могут попытаться развить наступление в других областях. Например, на Николаев, чтобы захватить как можно больше территории. Однако это будет зависеть от исхода боевых действий в Донецкой и Луганской областях.
Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.
Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!